Haberler Yaşam Haberleri Yaşlı kadına tuzak kurmuştu... 1 buçuk milyon liralık altınını çalan dolandırıcı ayak izinden yakalandı
Giriş Tarihi: 17.1.2024 13:27 Son Güncelleme: 17.1.2024 13:57

Yaşlı kadına tuzak kurmuştu... 1 buçuk milyon liralık altınını çalan dolandırıcı ayak izinden yakalandı

Kastamonu'da telefonda kendisini 'jandarma' olarak tanıtan kişi, evine gittiği Hatice Karaca'nın (70) 1,5 milyon TL değerindeki altınlarını çalan dolandırıcı kişi jandarma ekiplerinin ayak izlerinden yola çıkarak titiz çalışması sonucu saklandığı ormanlık alanda altınlarla birlikte yakalandı.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Yaşlı kadına tuzak kurmuştu... 1 buçuk milyon liralık altınını çalan dolandırıcı ayak izinden yakalandı

Olay Tosya ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Aşağıkayı köyünde yalnız yaşayan Hatice Karaca'yı kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp telefonla arayan dolandırıcılar, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda kimlik bilgilerinin çıktığını, evinde bulunan altınların terör örgütüne ait olup olmadığının araştırılması için fotoğraflarının çekileceğini söyledi.

Hatice Karaca, evinde altın olmadığını belirtmesine rağmen dolandırıcılar bir taksiyle yaşlı kadının evine gitti. Dolandırıcıların bindikleri taksi şoförünün de tanıdık çıkması ile yaşlı kadın evde bulunan 5 adet gremse altın, 9 adet bilezik, 10 adet tam altın, 15 adet çeyrek altın ve 10 adet Cumhuriyet altını olmak üzere piyasa değeri 1,5 milyon lira olan altınlarını dolandırıcılara verdi.

Altınları alarak köyden uzaklaşmaya çalışan dolandırıcıların niyetini anlayan taksici, dolandırıcılara engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Olayın haber verilmesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Dolandırıcıları köye götüren taksici ile irtibat kuran jandarma ekipleri GSM kayıtları, PTS kayıtları ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarının incelemesinin ardından kimlik bilgileri tespit edilen dolandırıcı H.Ç.'nin Adana'dan otobüs ile Tosya ilçesine geldiği, bir otelde kaldığı tespit edildi.

Yapılan detaylı araştırmalarda altınları çalan H.Ç.'nin ilçeden kaçmak için Adana'da bulunan işbirlikçileri P.Ç. ve A.K.'ya ulaştığı, 2 şüphelinin de hususi araçla ilçeye H.Ç.'yi almaya geldikleri ortaya çıktı.

Dolandırıcı H.Ç.'nin köydeki ayak izlerinden yola çıkan jandarma dedektifleri 12 saatlik takibin ardından köye 17 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda çaldığı altınlarla birlikte yakalandı.

Altınlar Hatice Karaca'ya teslim edilirken dolandırıcılar H.Ç. P.Ç. ve A.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aşağıkayı köyü muhtarı Ersin Çoğalmış, dolandırıcıların köyde bulunan 4 kişiyi aynı yöntemle aradığını, köy sakinlerine uyarılarda bulunarak dikkatli olmaları konusunda uyardığını, ancak Hatice Karaca'nın dolandırılmasına engel olamadıklarını söyledi.

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Yaşlı kadına tuzak kurmuştu... 1 buçuk milyon liralık altınını çalan dolandırıcı ayak izinden yakalandı
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