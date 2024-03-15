Yaşlılarla duygu dolu anlar Menderes Başkan Adayı Sinan Akdeniz; “Onların hayatını kolaylaştırmak önceliğimiz”

Cumhur İttifakı Menderes Başkan Adayı Sinan Akdeniz; Gümüldür'deki Zeynep Hanım, Yeşil Yuvam, Ata ve Duygum Huzurevleri'ni ziyaret ederek yaşlıların sorunlarını dinledi. Akdeniz, yaptığı sohbetlerde; onlara özel projelerini de anlatarak şunları söyledi; "Sizlerin gölgesi bize yeter. Tecrübelerinizden yararlanarak çok daha başarılı olacağımızı iyi biliyorum. Allah ömür verdiyse, hepimiz bir gün yaşlanacağız. Ama, bu hayatın bittiği, biteceği anlamına gelmiyor. Yaşlılık bir dağa tırmanmak gibi; çıktıkça yoruluyorsunuz belki ama, görüş açınız genişliyor. İşte bu nedenle, tüm yaşlılarımızın bakış açısı, Menderes'le ilgili görüşleri bizim için çok kıymetli. Bir belediyenin kararlarında, o yerin yaş almışlarının, tecrübelerinin önemi büyük. Uygulamalarında da aynı şekilde. Bu nedenle, sosyal projelerimiz kapsamında yaşlılarımızı ayrıca ele aldık." dedi.

HEM MERKEZİ HEM MOBİL DESTEK

Yaşlılara yönelik projelerini de anlatan Menderes Başkan Adayı Sinan Akdeniz; Yaşlı Bakım Merkezi dışında, evlerine sağlık hizmetleri ile tele-sağlık projesini de hayata geçireceklerini söyledi. Akdeniz; projelerini şu ifadelerle anlattı; "Merkezimizi mutlaka hayata geçireceğiz, gerekirse devlet desteği de alarak donanımlı ve daha çok yaşlımızı barındırabileceğimiz bir merkez olacak. Doktoruyla, hemşiresi ve özel eğitimli bakım personeliyle; rehabilitasyon ve sosyal donatı alanlarıyla örnek olacak. Öte yandan da evde bakım hizmetlerini artıracak, geliştireceğiz. Ambulans hizmetini devreye sokacağız. Bunu, engellilerimiz ve aileleri için de uygulayacağız. Tele-Sağlık projemiz ise aslında tüm Menderes halkına sunacağımız bir hizmet olacak. Ancak, yaşlılarımız da istedikleri zaman, bilgi almak ve danışmak üzere bu hattan yararlanabilecek. Menderes'te nüfusumuzun yüzde 20'sini yaşlılarımız oluşturuyor. Hangi sokakta, hasta ve bakıma muhtaç yaşlımız var bileceğiz. Sosyal hizmetlerimiz en hızlı şekilde ilerleyecek."