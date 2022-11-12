Yatay mimariden asla taviz yok

17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nden etkilenen Düzce, yaralarını sarmaya çalışırken 12 Kasım 1999'da merkez üssü Kaynaşlı ilçesi olan 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Kentte depremin üzerinden geçen 23 yılda, acıların tekrar yaşanmaması amacıyla Valilik, Belediye ve ilgili kurumlar tarafından çeşitli uygulamalar hayata geçirildi. Birinci derecede deprem bölgesinde yer alan kentte, özellikle yüksek katlı yapılaşmanın önüne geçmek için yatay kentleşme modeli uygulamaya alındı. Uygulama kapsamında hiçbir yapının zemin etüdü yapılmadan inşaatına başlanmazken, en fazla 4 kat yapı izni veriliyor.Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 12 Kasım 1999 depreminin üzerinden 23 yıl geçtiğini, kentin geçen sürede depreme dayanıklı hale geldiğini söyledi. Türkiye'de depreme karşı konut yapma bilincinin geliştiğini vurgulayan Özlü, "Düzce'deki konut stokumuzun yüzde 80'i yenidir ve depreme dayanıklıdır. Şu anda Düzce'de zemin artı 4 katın üzerine izin vermiyoruz. Deprem yönetmeliklerimizi harfiyen ve sorunsuz uyguluyoruz" diye konuştu. Özlü, yapılaşma kurallarının kentin her bölgesinde aynı olmadığına, en fazla 4 kat yapı izni verildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:"Kentte bazı bölgelerde ise zemin artı 2, zemin artı 3 veya 1 kata kadar müsaade ediyoruz. Bu bölgeye göre değişiyor. İmar planlarında öngörüldüğü şekilde değişim gösteriyor. Düzce, butik bir şehir ve ova üzerinde kurulu bir şehir. Özellikle tarımsal faaliyetlerin yapılabileceği alanlarda yapılaşmaya müsaade etmiyoruz. Özellikle buna çok dikkat ediyoruz. Şehrimizi zemini sağlam, daha yüksek alanlarda yapılaşmaya teşvik ediyoruz. Tarımsal alanlarımız var, geçmişte bu alanlara imar izni verilmiş. Bu izinleri iptal ettik, etmeye devam ediyoruz. Çevre düzeni planımızda bunlara yer verdik."