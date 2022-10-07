Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat? Farz, sünnet, son sünnet kılınışı

İslam alemi için kutsal kabul edilen günler arasında yer alan Mevlid Kandili, 7 Ekim Cuma günü yani bugün idrak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğduğu gece olarak bilinen bu mübarek günde, ibadetler edilecek, bol bol salavat getirilecek, eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Mevlit Kandili'nde yapılacak ibadetler arasında namaz ibadeti de yer alıyor. Bu noktada akşam namazından sonra kılınan yatsı namazı kılınışı araştırılıyor. Peki, Yatsı namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Yatsı namazı kaç rekat? İşte Diyanet bilgileri ile adım adım Yatsı namazı farz, sünnet, son sünnet kılınışı…
YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere on rekattan oluşur. Namazın ardından üç rekat vitr namazı kılınır. Yani toplam 13 rekattır.
YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ
1. REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.
2. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama okunur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir.
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur
3. REKAT
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir.
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.
4. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI
1. REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.
2. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresi okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu okunur
3. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresi okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
4. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir, doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır
YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ
1. REKAT
"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır
Sübhaneke okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
2. REKAT
Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Sûresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır