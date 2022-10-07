Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat? Farz, sünnet, son sünnet kılınışı

İslam alemi için kutsal kabul edilen günler arasında yer alan Mevlid Kandili, 7 Ekim Cuma günü yani bugün idrak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğduğu gece olarak bilinen bu mübarek günde, ibadetler edilecek, bol bol salavat getirilecek, eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Mevlit Kandili'nde yapılacak ibadetler arasında namaz ibadeti de yer alıyor. Bu noktada akşam namazından sonra kılınan yatsı namazı kılınışı araştırılıyor. Peki, Yatsı namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Yatsı namazı kaç rekat? İşte Diyanet bilgileri ile adım adım Yatsı namazı farz, sünnet, son sünnet kılınışı…