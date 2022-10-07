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Giriş Tarihi: 7.10.2022 11:03

Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat? Farz, sünnet, son sünnet kılınışı

‘’Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?’’ sorusunun yanıtı, gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet takvimine göre; yılın son kandili olan Mevlid Kandili, 7 Ekim Cuma yani bugün idrak ediliyor. Bu mübarek gecenin rahmeti ve bereketinden faydalanmak isteyenler, geceyi bol bol dua ederek salavat getirerek ve namaz kılarak geçirecek. Bu noktada namaz ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ‘’Yatsı namazı kılınışı’’ araştırmasına çıktı. Toplamda on üç rekat olan yatsı namazının farzı ise dört rekattır. Peki, Yatsı namazı nasıl kılınır? İşte, adım adım Yatsı namazı kılınışı…

Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat? Farz, sünnet, son sünnet kılınışı

İslam alemi için kutsal kabul edilen günler arasında yer alan Mevlid Kandili, 7 Ekim Cuma günü yani bugün idrak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğduğu gece olarak bilinen bu mübarek günde, ibadetler edilecek, bol bol salavat getirilecek, eller semaya açılacak ve dualar edilecek. Mevlit Kandili'nde yapılacak ibadetler arasında namaz ibadeti de yer alıyor. Bu noktada akşam namazından sonra kılınan yatsı namazı kılınışı araştırılıyor. Peki, Yatsı namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? Yatsı namazı kaç rekat? İşte Diyanet bilgileri ile adım adım Yatsı namazı farz, sünnet, son sünnet kılınışı…

YATSI NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere on rekattan oluşur. Namazın ardından üç rekat vitr namazı kılınır. Yani toplam 13 rekattır.

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT SÜNNETİ

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Sübhaneke'yi okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama okunur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik dualarını okunur

3. REKAT

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir.

4. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

YATSI NAMAZININ DÖRT REKAT FARZI

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir.

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu okunur

3. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresi okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

4. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir, doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

YATSI NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Yatsı namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlanır

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur

Besmele çekilir

Fatiha Sûresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir. Doğrulunur, tekrar Secde'ye gidilir

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?

Vitir namazı; yatsı namazdan sonra 3 rekat kılınan ve Selati vitir namazı olarakta bilinen, vacip bir namazdır. Diğer namazlardan farklı olarak, vitir namazının üçüncü rekâtında bir ara tekbir alınarak Kunut duaları okunur.

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Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazı kaç rekat? Farz, sünnet, son sünnet kılınışı
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