Yavaş'ın "19 kreş yaptık" diyerek oluşturduğu algıyı Hakan Han Özcan bozdu

"ANKARALILAR HİÇ ACELE ETMESİN MANSUR YAVAŞ'I ÖRNEK ALSIN ÇÜNKÜ O HİÇ ACELE ETMİYOR"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş'ın kreş sözleri ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Sayın Yavaş nihayet Ankaralılara 1 tane kreş yapmayı başarabildi. Kendileri 31 Mart seçimlerinden önce 'Her mahalleye bir kreş sözü vermişti'. Sayın Yavaş'ın azmi ve başarılarının devamını diliyorum. Allah çıktığı bu hizmet yolunda inşallah kendilerini muvaffak eder. Düşünün 4 buçuk yılda Ankara'ya sıfırdan bir tane kreş yapan büyükşehir belediye başkanı geri kalan süre zarfı içerisinde neler yapmaz. Yapacağı devasa projeleri merakla bekliyoruz. Ankara ve Ankaralılar hiç acele etmesin. Biraz Mansur Yavaş'ı örnek alsınlar. Kendisinin görüldüğü gibi hiç acelesi yok. Her şey 'Yavaş Yavaş' olacak. İnşallah Yavaş, metroları yapacak, mazgalları temizleyecek, yolları asfaltlayacak, yeşil alan sayısını artıracak, Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'ni yapacak, söz verdiği gibi geriye kalan bin 424 mahallenin kreşi açılacak. Her şey olacak." dedi.