Yavaş'ın "19 kreş yaptık" diyerek oluşturduğu algıyı Hakan Han Özcan bozdu

Özcan, "Düşünün 4 buçuk yılda Ankara'ya sıfırdan bir tane kreş yapan Büyükşehir Belediye Başkanı geri kalan süre zarfı içerisinde neler yapmaz. Yapacağı devasa projeleri merakla bekliyoruz. Ankara ve Ankaralılar hiç acele etmesin. Biraz Mansur Yavaş'ı örnek alsınlar. Kendisinin görüldüğü gibi hiç acelesi yok. Her şey 'Yavaş Yavaş' olacak. İnşallah Yavaş, metroları yapacak, mazgalları temizleyecek, yolları asfaltlayacak, yeşil alan sayısını artıracak, Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'ni yapacak, söz verdiği gibi geriye kalan bin 425 mahallenin kreşi açılacak. Her şey olacak." İfadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 4 Şubat 2019 tarihinde Ankara'da her mahalleye bir kreş yapacağı vaadinde bulunmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ankara'da 25 ilçede toplam bin 425 mahalle bulunuyor. Aradan geçen 4,5 yıllık süre zarfı içerisinde Yavaş bin 425 mahalleden sadece bir tanesine sıfırdan kreş yapabildi. Ancak Yavaş, katıldığı programlarda kendi döneminden önce yapılan kreşleri de sahiplenerek açılışı yapılan kreş sayısının 19 olduğunu belirtti. Kreşlerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetiminde olduğunu bilen Yavaş, ABB'ye ait diğer kreşlerin de tabelasını değiştirerek "çocuk kulübü" olarak adlandırdı. Yavaş'ın yaptığı değişiklik ile denetlemelerden kaçmayı hedeflediği öğrenildi.