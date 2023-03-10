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Giriş Tarihi: 10.3.2023 00:11

Yaya geçidinde korkunç kaza: İkiz kardeşleri ölüm ayırdı

Trabzon'un Araklı ilçesindeki yaya geçidinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında ikiz kardeş oldukları belirtilen 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

İHA
Yaya geçidinde korkunç kaza: İkiz kardeşleri ölüm ayırdı

Kaza ilçe merkezinde eski Sürmene Köprüsü yakınlarındaki yaya geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ikiz kardeş oldukları belirtilen Fatma ve Fadime Küçük (43) yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın kendilerine çarpması sonucu ağır yaralandılar.

Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Küçük yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ikiz kardeşi Fadime Küçük ise Trabzon'daki Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Yaya geçidinde korkunç kaza: İkiz kardeşleri ölüm ayırdı
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