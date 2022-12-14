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Giriş Tarihi: 15.12.2022

Yaya geçidinde Sıla’yı öldüren kaza

Muğla Menteşe’de okula giderken yaya geçidinden geçmeye çalışan Sıla Akgül’e araç çarptı. Liseli Akgül hastanede can verirken 29 yaşındaki sürücü tutuklandı. Sıla, ailesinin tek çocuğuydu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Yaya geçidinde Sıla’yı öldüren kaza
Muğla Menteşe'de Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül (15), dün sabah okula gitmek için evden çıktı. Muğla-Aydın karayolu üzerindeki yaya geçinden karşıya geçmek isteyen Sıla'ya Tolga Yağcı'nın (29) kullandığı otomobil çarptı.
Ağır yaralanan Sıla Akgül, Yatağan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Sürücü Yağcı tutuklandı. Sıla'nın cenazesinde yakınları, arkadaşları ve öğretmenleri gözyaşlarına boğuldu. Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Sıla'nın tabutuna omuz veren acılı baba Gürkan Akgül "Kızım 'okul' diye gitmişti. Şimdi mezara gidiyor. Ben seni okula gönderdim, mezara değil sevgili kızım. Okuldan dolmuşla gelecekken cenaze arabasıyla geldin" diye feryat etti.

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Yaya geçidinde Sıla’yı öldüren kaza
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