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Giriş Tarihi: 9.9.2022

Yayayı ezip kaçtı 2. kazada yakalandı

Yayayı ezip kaçtı 2. kazada yakalandı
Üsküdar'da bir yayaya çarpıp kaçan sürücü, Çengelköy Karakolu önünde İETT otobüsü ve otomobilin yer aldığı ikinci bir kazaya karışınca durumdan şüphelenen polislerce yakalandı. 58 AT 859 plakalı otomobil sürücüsü T.U, Üsküdar Harem'de bir yayaya çarparak olay yerinden kaçtı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaya hayatını kaybetti. Sürücü, Çengelköy Polis Merkez Amirliği önünde 15-ŞN hattında çalışan İETT otobüsü ile 35 DGE 77 plakalı otomobilin arasına sıkışıp kaza yaptı. Kaza yerinde olay çıkartması, hareketleri ve aracın üzerindeki kan izlerinden şüphelen polis, sürücüyü gözaltına aldı.

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Yayayı ezip kaçtı 2. kazada yakalandı
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