Yaylada ölü bulunan Betül’ün 3 arkadaşı gözaltına alınmıştı... Zanlılardan 1’i tutuklandı

Sakarya'nın Sapanca İlçesi Soğucak Yaylası'na ot toplamak için gelen 49 yaşındaki Erhan Sofuoğlu kulübesinin girişinde yerde yatan bir kişiyi gördü. Sofuoğlu, 112 Acil Komuta Merkezi'ne yaptığı ihbarla birlikte bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları şahsın öldüğünü tespit ederken, jandarma ise cesedin 27 yaşındaki Betül Kurt'a ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan ön incelemede talihsiz kadının vücudunda herhangi bir kesici ve delici bir yara görülmediğini belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla birlikte Kurt'un cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine kaldırdı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı yaşanan olayla birlikte inceleme başlattı ve Kurt'un yaylaya 1'i kadın, 3 arkadaşıyla birlikte gittiğini belirledi. Çalışmasını sürdüren jandarma 32 yaşındaki Dilber B., 48 yaşındaki Y.K. ve 42 yaşındaki M.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu kullanmaktan suç kayıtları olduğu öğrenilirken, şüphelilerin yaylada uyuşturucu kullandıklarını, aralarında çıkan tartışma sonrasında Betül Kurt'un yanlarından ayrıldıklarını, ölümüne ilişkin alakaları olmadıklarını söyledi. Betül Kurt'un nasıl öldüğünü bilmediklerini belirten şüpheliler şok aldıklarını dile getirdi.

Jandarmada sorgusu tamamlanan 3 zanlı sağlık kontrolü için sevk edildikleri hastaneden geniş güvenlik önlemleri altında Sapanca Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'na olayla ilgili ifade veren şüpheliler daha sonra mahkemeyle sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 32 yaşındaki Dilber B. Tutuklanırken, 48 yaşındaki Y.K. ve 42 yaşındaki M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yaylada hayatını kaybeden Betül kurt'un babası Nuri Kurt ise sosyal medya hesabından, "Betül Kızımı kaybettik. Serdivan Çubuklu Mezarlığı'na defneceğiz. Allah rahmet eylesin. Dost ve arkadaşlarıma duyurulur" paylaşımında bulundu.