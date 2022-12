Yaylada kaçak yapıya engel olmak istedi darp edildi

Trabzon'un Köprübaşı ve Çaykara ilçeleri arasında kalan Parma Yaylası'ndaki turbalık alanda iddiaya göre kaçak yapı için temel atan kişilere sözlü uyarıda bulunan yayla sakini Fatih Şükrü C., 3 kişi tarafından darp edildi. Fatih Şükrü C. darp raporu alıp şikâyetçi oldu. Köprübaşı ve Çaykara ilçeleri sınırlarında kalan Parma Yaylası Turbalığı 27 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla "Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak ilan edilmişti. İddiaya göre, 3 Aralık'ta Parma Yaylası'nda bulunan sakinlerden 55 yaşındaki Fatih Şükrü C., kesin korunacak alan olan turbalıkta 2 temel çalışması yapıldığını fark etti. Bunun üzerine temel atma çalışması yapan kişilerin yanına giderek "Buraya yapı yapılması yasak" dedi. Bunun üzerine tartıştığı M.Ö., M.O., M.Y. tarafından darp edildi. Darp sonucu yüzünde morarma, burnunda kanama ve dişlerinde hasar meydana geldi. Darp edilen Fatih Şükrü C. önce hastaneye, sonra Köprübaşı Jandarma Karakolu'na gitti. Karakolda her iki tarafın da ifadeleri alındı. İfadeler sonrası taraflar birbirinden şikâyetçi oldu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.5 gün darp raporu alan Fatih Şükrü C. yaşadıklarını anlattı: "Turbalık hassas korunacak alanda inşaat faaliyetlerinin başladığını gördüm. İnşaat yapan M.Ö., M.O., M.Y.'yi uyardım. Bana 'Burası bizden sorulur, kimse bize karışamaz' dediler. Sonra da beni tehdit ederek 'Yaylada bulunan evin zarar görür, sen karışma' dediler. Tartışmanın ardından 3 kişi bana fiili saldırıda bulunarak yumruk attılar. Hastanede bana darp raporu verildi. Jandarmaya gittik, alınan ifadelerimizin ardından savcılığa giderek o kişilerden şikâyetçi oldum. Olayla ilgili soruşturma başladı."