Yayladaki ölüme bir tutuklama

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylası'nda ölü olarak bulunan kadının 27 yaşındaki Betül Kurt olduğunu tespit edildi. Jandarma, Betül Kurt'un yaylaya biri kadın 3 arkadaşıyla birlikte gittiğini belirledi. Kimlikleri tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler Dilber Batıbay (31), M. D.(42) ve Y.K.'nın (48), suç kayıtlarının olduğu belirlendi. 3 şüpheli ifadelerinde, yaylada uyuşturucu kullandıklarını, aralarında çıkan tartışma sonrasında Kurt'un yanlarından ayrıldığını öne sürdü. Sapanca Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Batıbay tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.