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Giriş Tarihi: 25.4.2024

Yayladaki ölüme bir tutuklama

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Yayladaki ölüme bir tutuklama
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylası'nda ölü olarak bulunan kadının 27 yaşındaki Betül Kurt olduğunu tespit edildi. Jandarma, Betül Kurt'un yaylaya biri kadın 3 arkadaşıyla birlikte gittiğini belirledi. Kimlikleri tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler Dilber Batıbay (31), M. D.(42) ve Y.K.'nın (48), suç kayıtlarının olduğu belirlendi. 3 şüpheli ifadelerinde, yaylada uyuşturucu kullandıklarını, aralarında çıkan tartışma sonrasında Kurt'un yanlarından ayrıldığını öne sürdü. Sapanca Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Batıbay tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Yayladaki ölüme bir tutuklama
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