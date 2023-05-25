Yayman: Hatay ayağa kalkana kadar sahadayız

Geçtiğimiz günlerde Milletvekili Hüseyin Yayman ile birlikte incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu türbedeki yıkımı incelemiş, yapımında her türlü desteğin sağlanacağı söylemişti. Bakan Soylu'nun müjdesinin ardından bölgede çalışmalar başladı. Hataylılara verdiği bir sözü daha yerine getirmenin memnuniyeti içinde olduğunu belirten Yayman, "Gazi Hatay'ımızın ayağa kaldırılması için devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. Millet İttifakı'nın vatandaşlarımıza yönelik her türlü nefret saçan söylemine rağmen Cumhurbaşkanımız Hatay'ın üzerinden elini hiç çekmedi" diye konuştu.

Hatay'ı yeniden ayağa kalkana dek Cumhur İttifakı olarak saha olduklarını altını çizen Yayman, "Kırıkhan'ımızın da ayağa kalkması için başta şahsım olmak üzere devletimiz tüm imkânları seferber ediyor. İnşallah başta Beyazid-i Bestami hazretlerinin türbesi olmak üzere Kırıkhan'ımız ve Hatay'ımızı ayağa kaldıracağız. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu buraya getirdik ve türbemizin yapımı için destek isteyip, ricada bulunduk. Sağ olsun bizleri kırmadı ve gerekli talimatı verdi. Bakanımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.