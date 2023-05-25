Haberler Yaşam Haberleri Yayman: Hatay ayağa kalkana kadar sahadayız
Giriş Tarihi: 25.5.2023 10:34 Son Güncelleme: 25.5.2023 10:55

Yayman: Hatay ayağa kalkana kadar sahadayız

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin sembolü olan Beyazid-i Bestami türbesinin yapımına yeniden başlandı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, “Asrın felaketinde Hatay’da taş üstünde taş kalmadı. Şehrin sembol binaları yok oldu. Habibi Neccar Cami, Ulu Cami, Hatay meclis binası, Valilik, Ortodoks kilisesi tamamen yıkıldı. Hatay’ın manevi karakolu niteliğindeki Kırıkhan'ın sembolü Beyazid-i Bestami hazretlerinin türbesi de yerle bir oldu. Beyazıd Bestami türbesinin yeniden yapımına başlandı” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yayman: Hatay ayağa kalkana kadar sahadayız

Geçtiğimiz günlerde Milletvekili Hüseyin Yayman ile birlikte incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu türbedeki yıkımı incelemiş, yapımında her türlü desteğin sağlanacağı söylemişti. Bakan Soylu'nun müjdesinin ardından bölgede çalışmalar başladı. Hataylılara verdiği bir sözü daha yerine getirmenin memnuniyeti içinde olduğunu belirten Yayman, "Gazi Hatay'ımızın ayağa kaldırılması için devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. Millet İttifakı'nın vatandaşlarımıza yönelik her türlü nefret saçan söylemine rağmen Cumhurbaşkanımız Hatay'ın üzerinden elini hiç çekmedi" diye konuştu.

Hatay'ı yeniden ayağa kalkana dek Cumhur İttifakı olarak saha olduklarını altını çizen Yayman, "Kırıkhan'ımızın da ayağa kalkması için başta şahsım olmak üzere devletimiz tüm imkânları seferber ediyor. İnşallah başta Beyazid-i Bestami hazretlerinin türbesi olmak üzere Kırıkhan'ımız ve Hatay'ımızı ayağa kaldıracağız. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yu buraya getirdik ve türbemizin yapımı için destek isteyip, ricada bulunduk. Sağ olsun bizleri kırmadı ve gerekli talimatı verdi. Bakanımıza çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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Yayman: Hatay ayağa kalkana kadar sahadayız
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