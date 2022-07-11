Haberler Yaşam Haberleri Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile 2022-2023 Yaz transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman, hangi gün?
Giriş Tarihi: 11.7.2022 01:34 Son Güncelleme: 11.7.2022 01:35

Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile 2022-2023 Yaz transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman, hangi gün?

Süper Lig’de yer alan kulüplerine yaz transfer sezonu hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Kulüpler kadrolarını yenilemek ve eksiklerini tamamlamak adına pek çok oyuncu ve kulüple görüşmelerine devam ederken futbolseverler yaz transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi gün? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan yaz transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi gün? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile 2022-2023 Yaz transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman, hangi gün?

Yaz transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Kulüpler son dakika transfer haberlerini peş peşe duyurmaya devam ederken futbolseverler ise "yaz transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi gün?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

YAZ TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK, HANGİ GÜN?

2022-2023 Süper Lig sezonu yaz transfer dönemi bitiş tarihi ve detaylar şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;

2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil dönemi (17 Haziran 2022) başladı.



Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre, 1. Transfer ve Tescil Dönemi 8 Eylül 2022 Perşembe günü sona erecek. 2. Transfer ve Tescil dönemi ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.


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Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile 2022-2023 Yaz transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman, hangi gün?
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