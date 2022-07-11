Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? TFF ile 2022-2023 Yaz transfer sezonu bitiş tarihi ne zaman, hangi gün?

Yaz transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Kulüpler son dakika transfer haberlerini peş peşe duyurmaya devam ederken futbolseverler ise "yaz transfer sezonu ne zaman bitecek, hangi gün?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
2022-2023 Süper Lig sezonu yaz transfer dönemi bitiş tarihi ve detaylar şöyle;
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesi üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;
2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil dönemi (17 Haziran 2022) başladı.