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Giriş Tarihi: 24.9.2022 15:29 Son Güncelleme: 24.9.2022 15:31

Yazar Ahmet Özalp İstanbul'da vefat etti

Bir süredir kanser tedavisi gören yazar N. Ahmet Özalp, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde 69 yaşında hayatını kaybetti.

Yazar Ahmet Özalp İstanbul’da vefat etti

Kahramanmaraş'ta 1953'te dünyaya gelen Özalp, öğretmenlik, yayıncılık, gazetecilik ve ansiklopedi yazarı olarak birçok alanda çalışma yaptı.

Osmanlı dönemi kültür, edebiyat ve fikir eserlerinin bugüne kazandırılmasında önemli katkıları olan Özalp, Said Halim Paşa, Filibeli Ahmed Hilmi, İzmirli İsmail Hakkı ve Şemseddin Sami gibi pek çok kıymetli fikir ve ilim adamlarının eserlerini yeniden yayınlama konusunda ciddi çalışmalara imza attı.

Eser neşirlerinin yanı sıra araştırma ve inceleme alanındaki çalışmalarıyla da kültür ve edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulunan usta yazar, 2017'de Necip Fazıl Fikir-Araştırma ödülüne değer görüldü.

Özalp, ayrıca aralarında "Türkülerden Seçmeler", "Türk Manilerinden Seçmeler", "Türk Ninnilerinden Seçmeler" ve Refik Halit Karay'ın eserlerinde sansür konusunu ele alan "Okları Kırılmış Kirpi"nin bulunduğu birçok eseri edebiyat dünyasına kazandırdı.

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Yazar Ahmet Özalp İstanbul'da vefat etti
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