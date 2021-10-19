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Giriş Tarihi: 19.10.2021 10:00

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2021 sonuçları için gözler ÖSYM’de!

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2021 sonuçları için gözler ÖSYM’de!

Yabancı Dil Sınavı’nın tamamlanmasının ardından adaylar YDS sonuçları araştırmasına başladı. ÖSYM tarafından 10 Ekim’de gerçekleşen YDS 2 sınav sonuçları ilgili kurum tarafından duyurulacak. Adaylar, sınav sonuçlarına Kasım ayında ÖSYM’nin sonuç sitesinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS 2021 sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

YDS sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. 10 Ekim'de sona eren Yabancı Dil Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Öte yandan; ÖSYM YDS sonuçları için Kasım ayını işaret etti. İşte 2021 YDS sınav sonuçları hakkında detaylar…

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları 2 Kasım'da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2021 sonuçları için gözler ÖSYM’de!
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