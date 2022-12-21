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Giriş Tarihi: 21.12.2022 10:42 Son Güncelleme: 21.12.2022 10:51

Yedek lastik içinden 1,9 kilo kokain çıktı

Adana polisinin durdurduğu aracın yedek lastiğinden 1 kilo 982 gram kokain ele geçirildi. Araçta bulunan biri kadın iki kişi ise İstanbul’dan gezmek için geldiklerini uyuşturucudan da haberlerinin olmadığını ileri sürdü.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Yedek lastik içinden 1,9 kilo kokain çıktı

Adana'da polis, otoyolda takip edip, durdurdukları hafif ticari aracın yedek lastiğinde 1 kilo 928 gram kokain ele geçirdi. İstanbul'dan, gezmek için çalıştığı şirkete ait araçla kente geldiklerini, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne süren Arif A. (41) ile arkadaşı Buket K. (40) tutuklandı.

YEDEK LASTİK İÇİNDEN…

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda şüphe üzerine takibe aldıkları hafif ticari aracı uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Arif A. ile yanındaki arkadaşı Buket K.'nin indirildiği araçta arama yapan ekipler, yedek lastiğin içinde 1 kilo 982 gram kokain ele geçirdi.

"HABERİMİZ YOK GEZMEYE GELDİK"

Arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan Arif A., ifadesinde, çalıştığı şirkete ait araçla gezmek için Adana'ya geldiklerini, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. Öte yandan ekipler, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 7 uyuşturucu hap, 76 gram bonzai, 1,50 gram esrar ile 0,86 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda Nurcan K. ile Yusuf B., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Arif A., Buket K., Yusuf B. ve Nurcan K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Yedek lastik içinden 1,9 kilo kokain çıktı
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