Yedek lastikten 47 kilo 550 gram uyuşturucu çıktı

Narkotik Köpeği'nin yardımı ile yapılan aramada TIR'ın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 41 kilogram 150 gram metamfetamin ve 6 kilogram 400 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili TIR'ın sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.