Haberler Yaşam Haberleri Yedek lastikten 47 kilo 550 gram uyuşturucu çıktı
Giriş Tarihi: 28.7.2022 10:33 Son Güncelleme: 28.7.2022 10:40

Yedek lastikten 47 kilo 550 gram uyuşturucu çıktı

Hatay’da durdurulan bir TIR’da yapılan aramada, TIR’ın dorsesinde bulunan yedek lastikten 41 kilo 150 gram metamfetamin ve 6 kilo 400 gram eroin olmak üzere tam 46 kilo 550 gram uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili TIR sürücüsü gözaltına alındı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Yedek lastikten 47 kilo 550 gram uyuşturucu çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar esnasında, Hatay'dan bol miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Uyuşturucu madda taşıyan TIR'ı takibe alan ekipler, TIR'ı Erzin'de durdurdu.

Narkotik Köpeği'nin yardımı ile yapılan aramada TIR'ın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 41 kilogram 150 gram metamfetamin ve 6 kilogram 400 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili TIR'ın sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan H.Y. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Yedek lastikten 47 kilo 550 gram uyuşturucu çıktı
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