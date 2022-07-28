Yedek lastikten 47 kilo 550 gram uyuşturucu çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar esnasında, Hatay'dan bol miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Uyuşturucu madda taşıyan TIR'ı takibe alan ekipler, TIR'ı Erzin'de durdurdu.
Narkotik Köpeği'nin yardımı ile yapılan aramada TIR'ın yedek lastiği içerisine gizlenmiş 41 kilogram 150 gram metamfetamin ve 6 kilogram 400 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili TIR'ın sürücüsü H.Y. gözaltına alındı.