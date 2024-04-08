Yediemin otoparkında çıkan yangın korkuttu

İstanbul Pendik'deki Harmandere Mahallesi Moda Sokağı'ndaki yediemin deposunun yanındaki otluk alandan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Yangın, kısa sürede depodaki araç ve büyük depolar halindeki alkollerin bulunduğu alana sıçradı. Araç yanında yükselen alevlere hemen çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiyenin çalışmasıyla, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde alkol tanklarının bulunması nedeniyle geniş çaplı kontrollü soğutma çalışması yapıldı.