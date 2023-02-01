Yediemine giden 105 araç ortadan kayboldu

Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan yediemin otoparklarına ilişkin skandallara yenisi eklendi. İstanbul Zeytinburnu'da 1.5 yıl önce bağlanan araçlarını almaya giden iki sürücü, iki aydır otoparkta araçlarını arıyor. İki vatandaş emniyetten aldıkları, "Sizinle birlikte 105 araç kayıp. Ya parçaladılar ya sattılar. Araştırıyoruz' yanıtıyla şaşkına döndü.Dekorasyon ve tadilat işi yapan Bayram Erol'un (56), iki yıl önce 34 VA ... plakalı otomobili 10 bin TL'lik borcu nedeniyle polis tarafından bağlandı. Erol, iki ay önce borcunu Maliye'ye ödeyip aracını yediemin otoparkından almak istedi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Bayram Erol'a, görevli polis, aracın yediemin otoparkında olduğunu belirtip otoparkın adresini verdi. Ancak Erol otoparka gittiğinde "Böyle bir araç bizde yok" cevabıyla karşılaştı. Tekrar emniyetin yolunu tutan Bayram Erol'a bu kez polis, "Sizinle birlikte tam 105 araç kayıp. Biz de bu araçların bulunabilmesi için mahkemeye verdik. Ya parçaladılar ya sattılar. Araştırıyoruz" dedi. İlçede bütün otoparklarda araştırma yaptığını ancak aracını bulamadığını söyleyen Bayram Erol, "Aracım 2009 model ve yaklaşık değeri 200 bin liraydı" dedi.Aynı ilçede oturan Selami Şengelir'in de (68) yaklaşık 1.5 yıl önce trafik kontrolünde aracı bağlandı. Arabasının muayenesi geçince yediemin otoparkına çekildi.34 GT ... plakalı aracın muayene ücretini ödemek ve yeni fenni muayenesini yaptırmak isteyen Selami Şengelir, otoparka gittiğinde aracının olmadığını gördü. Şengelir, "Aracım 1990 model ve fiyatı yaklaşık 100 bin lira. İki aydır aracımızı arıyoruz" dedi.Malatya'da yediemindeki araçların parçalarını çalan çeteye operasyon düzenledi. 4 kişi tutuklandı.Ankara'da Atakan Küçük adlı vatandaş, otoparka gittiğinde aracının birçok parçasının söküldüğünü gördü. Olayla ilgili soruşturma açıldı.Samsun Alaçam'da yediemin otoparkından 25 araç çalındı. Otopark sahibi H.A. ile bir kişi tutuklandı.İstanbul ve Artvin'de araç ihalelerine fesat karıştıran otopark çetesine operasyon düzenlendi. Kartal'daki yediemin otoparkındaki baskında şebeke lideri M.E. (36) ile 11 şüpheli gözaltına alındı.