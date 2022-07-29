Yedikule Bahçe’de ’Hasat Şenliği’

Çocukların doğayla, toprakla iç içe olmasını sağlamak amacıyla yapılan Yedikule Bahçe'de ilkokul çocuklarına yönelik hasat şenliği düzenlendi. Bilgi evlerinde kayıtlı çocukların katılımıyla düzenlenen şenlikte, daha önce 35 ilkokuldan öğrencilerin ektikleri domates, biber, patlıcan, nane, maydanoz, karpuz gibi sebze ve meyvelerin hasadını yapıldı.

Çocuklarla birlikte bahçede meyve sebze hasadı yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Yedikule bostanlarıyla meşhur mahallemiz. İki yıl önce sekiz dönümlük alanda güzel bir bahçe yaptık. Fatih'teki tüm çocuklarımız buraya gelerek tohum aşamasından hasada kadar tüm aşamalarda bir yandan eğitim alıyorlar diğer yandan çevre, doğa bilinçleri gelişiyor. Her uğradığımda çocukların ne kadar keyifle bu işi yaptıklarını görüyorum. Ayrıca aileler burada kahvaltı yaparak keyifli vakit geçirebiliyorlar. İlginin yoğun olduğunu görünce Ayvansaray'da da bahçe yapıyoruz kısa sürede hizmete açacağız" dedi.