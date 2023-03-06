Yeğenini "çöp eve" kilitlemişti! Skandalda yeni gelişme: "27 yıl hapis istemiyle yargılanıyor"

TEYZE TUTUKLANDI, YEĞEN KORUMA ALTINDA

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar Acar'a ulaşamadı. Çocuğun Acar'ın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi. Kamuran Pınar Acar'ın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli odada tuttuğu belirlendi. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Kamuran Pınar Acar, Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Cem Muhammet A., Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Antalya'ya, annesinin yanına gönderildi. Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp, Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet, tedavisinin ardından Sevgi Evi'ne yerleştirildi.