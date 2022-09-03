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Giriş Tarihi: 4.9.2022

Yelken kanatla uçan iki kişi yere çakıldı

Yelken kanatla uçan iki kişi yere çakıldı
Batman'ın Gercüş ilçesi Ayrancı Tepesi'nde öğle saatlerinde yelken kanat ile havalanan Emin Çoban ve (41) Ali Özkan (48), inişe geçtikleri sırada dengelerini kaybederek karayoluna düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan paraşütçülere kaza yerinde müdahalede bulundu. Ağır yaralanan iki kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çoban ve Özkan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İHA-AA

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Yelken kanatla uçan iki kişi yere çakıldı
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