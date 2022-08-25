Yemek dönüşü kaza 5 arkadaş öldü

İstanbul Esenler TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil ağaçlık alana uçtu. Araçta bulunan Erdinç Demirbaş, kardeşi Ercüment Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik ve Ali Alkan hayatını kaybetti. Samet Ilgaz ise ağır yaralandı. Otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerince güçlükle çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Kazanın etkisiyle araçtan fırlayan 2 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılardan 3'ü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilden düşen bir fotoğraf ise dikkat çekti. Fotoğrafta arkadaş grubunun yemekte bir araya geldiği ve dönüş yolunda kazanın yaşandığı anlaşıldı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler yakınları tarafından teslim alındı. Ali Alkan'ın amcası Orhan Alkan, gençlerin işten sonra yemeğe gittiğini anlattı. Demirbaş kardeşler dün Karabayır Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.