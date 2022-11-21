Yemek kuryesi çeteyi çökertti

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından sahte para çetesi operasyonla çökertildi. Çeteye yönelik soruşturma, çetenin bir üyesinin adreslerine istediği yemek siparişine verdiği sahte 300 lirayı fark eden yemek kuryesinin şikâyetiyle başladı. Yapılan takip sonucu ise tüm çete üyeleri yakalandı.Bir yemek firmasında kurye olarak çalışan Harun K., Kadıköy İlçesi Rasim Paşa Mahallesi Akif Bey Sokak üzerindeki bir adrese 180 liralık yemek sipariş götürdü. Siparişi teslim alan kişi kendisine 300 lira ödeme yaptı. Siparişi veren kişi, para üstünü bahşiş olarak verdiğini söyledi ancak kurye işyerine gittiğinde paraların sahte olduğunu fark etti. Durumu Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi'ne giderek anlatan Harun K. şikâyetçi oldu.Harekete geçen polis, olayın yaşandığı daireden çıkan Ömer Ş. (32) isimli kişinin üzerinde 100 liralık dört adet sahte banknot ele geçirdi. Ömer Ş., Halil Ç. (47), Gökhan Ç. (26), Sermet D. (46) ve Yasmin K. (28) isimli 5 kişi gözaltına alındı. Söz konusu adreste yapılan aramalarda; uyuşturucu ve çok sayıda sahte para ele geçirildi. 5 çete üyesinin 93 suç kaydı olduğu belirlendi. Halil Ç. ve Gökhan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.