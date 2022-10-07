Yemekteyiz kim kazandı? 7 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz kim kazandı? Bu akşam ekrana gelecek olan son bölümde Yemekteyiz birincisi belli olacak. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödülü kazanıyor. Yeni sezona başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz finali bu hafta da heyecanını kaybetmedi. İşte Yemekteyiz haftanın birincisi
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 7 Ekim Cuma günü haftanın final bölümüyle ekranlara geldi. Hafta boyunca aldıkları puanlar sonucu en yüksek puanı elde eden yarışmacı, bugün 50 bin TL'nin sahibi oldu.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi bu akşam ekrana gelecek olan bölümde belli olacak.