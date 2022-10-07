Yemekteyiz kim kazandı? 7 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz kim kazandı? Bu akşam ekrana gelecek olan son bölümde Yemekteyiz birincisi belli olacak. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödülü kazanıyor. Yeni sezona başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz finali bu hafta da heyecanını kaybetmedi. İşte Yemekteyiz haftanın birincisi