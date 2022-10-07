Haberler Yaşam Haberleri Yemekteyiz kim kazandı? 7 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 7.10.2022 16:27

Yemekteyiz kim kazandı? 7 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal’ın sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz kim kazandı sorusu bu akşam yanıt buluyor. Nesrin mi, Evren mi, Leyla mı, Gizem mi yoksa Özdemir arasından sadece bir kişi birinci çıkacak. Bilindiği üzere programda birinci olan yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 7 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz kim kazandı? 7 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

Yemekteyiz kim kazandı? Bu akşam ekrana gelecek olan son bölümde Yemekteyiz birincisi belli olacak. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödülü kazanıyor. Yeni sezona başlayan Zuhal Topal'la Yemekteyiz finali bu hafta da heyecanını kaybetmedi. İşte Yemekteyiz haftanın birincisi

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU? 7 EKİM 2022

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 7 Ekim Cuma günü haftanın final bölümüyle ekranlara geldi. Hafta boyunca aldıkları puanlar sonucu en yüksek puanı elde eden yarışmacı, bugün 50 bin TL'nin sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PROGRAMINI KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi bu akşam ekrana gelecek olan bölümde belli olacak.

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Yemekteyiz kim kazandı? 7 Ekim 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?
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