Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? TV8 ile 11 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve ödülü kazanan yarışmacı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi puan durumu ile belli oluyor. Diğer yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan aldığı puan ile en fazla puanı toplayan yarışmacı haftanın birincisi oluyor. Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorusu bugün de araştırılmaya başladı. 50 bin TL'lik büyük ödül için yarışan isimlerden birisi büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, 11 Kasım bugün Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, puan durumu nasıl? İşte, cevabı!