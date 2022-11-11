Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? TV8 ile 11 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve ödülü kazanan yarışmacı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi puan durumu ile belli oluyor. Diğer yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan aldığı puan ile en fazla puanı toplayan yarışmacı haftanın birincisi oluyor. Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorusu bugün de araştırılmaya başladı. 50 bin TL'lik büyük ödül için yarışan isimlerden birisi büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, 11 Kasım bugün Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, puan durumu nasıl? İşte, cevabı!
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU? 11 KASIM 2022
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 11 Kasım Cuma günü haftanın final bölümüyle ekranlara geldi.
Hafta boyunca aldıkları puanlar sonucu en yüksek puanı elde eden yarışmacı, bugün 50 bin TL'nin sahibi oluyor. İşte, Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı sorularının yanıtları;
HAFTANIN PUAN DURUMU
Eda Hanım:
Gülşen Hanım:
Gencer Bey:
Mine Hanım:
İsminar Hanım:
GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI (31 EKİM-4 KASIM)
1. gün yarışmacısı: Duygu Hanım - 37 puan
2. gün yarışmacısı: Serkan Bey - 35 puan
3. gün yarışmacısı: Nagihan Hanım - 35 puan
4. gün yarışmacısı: Hazel Hanım - 22 puan
5. gün yarışmacısı: Necip Bey - 25 puan