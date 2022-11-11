Haberler Yaşam Haberleri Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? TV8 ile 11 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve ödülü kazanan yarışmacı
Giriş Tarihi: 11.11.2022 16:19

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? TV8 ile 11 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve ödülü kazanan yarışmacı

Yemekteyiz haftanın birincisi ve puan durumu her Cuma günü gerçekleşen final zamanıyla birlikte araştırılmaya başlıyor. Yeni sezonda 50 bin TL’lik ödülü ile farklı şehirlerden yarışmacıları ağırlayan yarışma bugün de final adımında. Yeni sezona başlayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz finali bu hafta da kıran kırana geçiyor. Peki, TV8 ile 11 Kasım Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu hangi yarışmacı? İşte, haftanın puan durumu ve kazanan yarışmacı…

Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? TV8 ile 11 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve ödülü kazanan yarışmacı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi puan durumu ile belli oluyor. Diğer yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan aldığı puan ile en fazla puanı toplayan yarışmacı haftanın birincisi oluyor. Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorusu bugün de araştırılmaya başladı. 50 bin TL'lik büyük ödül için yarışan isimlerden birisi büyük ödülün sahibi oluyor. Peki, 11 Kasım bugün Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu, puan durumu nasıl? İşte, cevabı!

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU? 11 KASIM 2022

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 11 Kasım Cuma günü haftanın final bölümüyle ekranlara geldi.

Hafta boyunca aldıkları puanlar sonucu en yüksek puanı elde eden yarışmacı, bugün 50 bin TL'nin sahibi oluyor. İşte, Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı sorularının yanıtları;

11 KASIM YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 11 Kasım haftanın final bölümü ile ekranlarda.

Birinci olan yarışmacı henüz belli olmadı. Belli olunca haberimizdeki yerini alacak.

HAFTANIN PUAN DURUMU

Eda Hanım:

Gülşen Hanım:

Gencer Bey:

Mine Hanım:

İsminar Hanım:

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI (31 EKİM-4 KASIM)

1. gün yarışmacısı: Duygu Hanım - 37 puan

2. gün yarışmacısı: Serkan Bey - 35 puan

3. gün yarışmacısı: Nagihan Hanım - 35 puan

4. gün yarışmacısı: Hazel Hanım - 22 puan

5. gün yarışmacısı: Necip Bey - 25 puan

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Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu? TV8 ile 11 Kasım Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve ödülü kazanan yarışmacı
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