Haberler Yaşam Haberleri Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 16 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi
Giriş Tarihi: 16.9.2022 16:24

Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 16 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi

Yemekteyiz kim kazandı sorusu haftanın finali ile birlikte sorgulanmaya başladı. TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz final bölümü ile bugün ekranlara geliyor. Yemekteyiz kim birinci oldu sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Peki, 16 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı büyük ödülü aldı, 50 bin TL’yi kim kazandı? İşte, bu haftanın yarışmacıları ile puan durumu…

Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 16 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi

Yemekteyiz birincisi gündemdeki yerini aldı. Yeni sezonda büyük ödülü artıran programa ilgi oldukça yoğun. Programın izleyenleri Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorularına yanıt arıyor. Peki, bu haftanın puan durumu ile Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı, hangi yarışmacı? İşte, TV8 16 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi ve detaylar…

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Haftanın puan durumu ile birlikte birinci belli olacak. Büyük ödülü kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.

Finalde açıklanacak puanlar ardından açıklandığında haberimizde olacak.

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (12-16 EYLÜL)

Pazartesi: Emrecan Bey

Salı: Seval Hanım

Çarşamba: Jale Hanım

Perşembe: Bahar Hanım

Cuma: Uygar Bey

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Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 16 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi
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