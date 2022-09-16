Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 16 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi

Yemekteyiz birincisi gündemdeki yerini aldı. Yeni sezonda büyük ödülü artıran programa ilgi oldukça yoğun. Programın izleyenleri Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorularına yanıt arıyor. Peki, bu haftanın puan durumu ile Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı, hangi yarışmacı? İşte, TV8 16 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi ve detaylar…
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Haftanın puan durumu ile birlikte birinci belli olacak. Büyük ödülü kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.
Finalde açıklanacak puanlar ardından açıklandığında haberimizde olacak.