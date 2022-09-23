Haberler Yaşam Haberleri Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 23 Eylül 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve 50 bin TL'lik ödülün sahibi!
Giriş Tarihi: 23.9.2022 13:43

Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 23 Eylül 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve 50 bin TL'lik ödülün sahibi!

Yemekteyiz kim kazandı sorusu, her Cuma olduğu gibi bugün de araştırılan konular arasında yer alıyor. Hafta içi her gün TV8’de yayınlanan yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, bugün final bölümü ile ekranlara geliyor. Finalde haftanın en çok puanını alan yarışmacı, 50 bin TL ödülü almaya hak kazanacak. Bu noktada izleyiciler, Yemekteyiz kim birinci oldu sorusunu yöneltiyor. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, hangi yarışmacı büyük ödülü aldı? 23 Eylül 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 50 bin TL’yi kim kazandı? İşte, 19-23 Eylül haftası puan durumu ve merak edilenler…

Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 23 Eylül 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve 50 bin TL’lik ödülün sahibi!

Yemekteyiz birincisi kim oldu sorusu, haftanın finali ile gündemdeki yerini aldı. TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması, yeni sezonda büyük ödülü ile yoğun ilgi görüyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorularına yanıt aranıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde en çok puanı toplayan yarışmacı, 50.000 TL para ödülünü kazanmanın sevincini yaşayacak. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı, hangi yarışmacı? İşte, 23 Eylül 2022 bu haftanın puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi…

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU? 23 EYLÜL 2022

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 23 Eylül Cuma günü haftanın final bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta boyunca aldıkları puanlar sonucu en yüksek puanı elde eden yarışmacı, bugün 50 bin TL'nin sahibi olacak. İşte merak konusu olan Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı sorularının yanıtları;

YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU, BÜYÜK ÖDÜLÜ KİM ALDI?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 23 Eylül 2022 Cuma günü 230. bölümüyle ekranlarda yerini alıyor.

23 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi henüz açıklanmadı. Yeni bölümün ekranlara gelmesiyle birlikte haftanın finalinde birinci olan isim akşam saatlerine doğru açıklanacak. Haftanın kazananı açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

BU HAFTANIN YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI (19-23 EYLÜL)

1. gün yarışmacısı : Yaren Hanım

2. gün yarışmacısı : Baran Bey

3. gün yarışmacısı : Fikriye Hanım

4. gün yarışmacısı : Tayfun Bey

5. gün yarışmacısı : Dilara Hanım

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Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 23 Eylül 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve 50 bin TL'lik ödülün sahibi!
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