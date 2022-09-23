Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu? 23 Eylül 2022 Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi ve 50 bin TL’lik ödülün sahibi!

Yemekteyiz birincisi kim oldu sorusu, haftanın finali ile gündemdeki yerini aldı. TV8'de yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması, yeni sezonda büyük ödülü ile yoğun ilgi görüyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, kim birinci oldu sorularına yanıt aranıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde en çok puanı toplayan yarışmacı, 50.000 TL para ödülünü kazanmanın sevincini yaşayacak. Peki, Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı, hangi yarışmacı? İşte, 23 Eylül 2022 bu haftanın puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi…

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU? 23 EYLÜL 2022

TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, 23 Eylül Cuma günü haftanın final bölümüyle ekranlara geliyor. Hafta boyunca aldıkları puanlar sonucu en yüksek puanı elde eden yarışmacı, bugün 50 bin TL'nin sahibi olacak. İşte merak konusu olan Yemekteyiz kim kazandı, büyük ödülü kim aldı sorularının yanıtları;