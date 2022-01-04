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Giriş Tarihi: 4.1.2022 17:33 Son Güncelleme: 4.1.2022 18:04

Yeni atanan hemşire 6 gündür kayıp

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Yeni atanan hemşire 6 gündür kayıp

Denizli’de 30 Aralık günü arkadaşlarıyla buluşmak için ailesi ile kaldığı evden ayrılan, 25 Aralık’ta ataması olan 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit’ten 6 gündür haber alınamıyor. Polis ekipleri ve ailesi Yiğit’i her yerde arıyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan, bu sene İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacak olan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit 30 Aralık günü ailesine arkadaşları ile buluşacağını söyleyip evden ayrıldı. 30 Aralık günü öğle saatlerinde evden çıkan 23 yaşındaki genç hemşire, akşamı evine geri dönmedi. Genç hemşire Yiğit'in durumu merak eden ailesi telefonunu aradı. Ancak genç hemşirenin telefonuna ulaşamayan ailesi durumundan şüphelendi. Ailesi durumu hemen polise haber etti. Polis ekiplerinden önce aile evlatlarını mahallede ve gittiği yerde aramaya başladı.

DEDEKTİF GİBİ ARADILAR AMA İZ YOK

Polis ekiplerine haber eden aile ekiplerden önce genç hemşireyi aramaya başladı. Dedektif gibi iz süren aile mahallede ve çevre mahallelerde bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Aile yaptığı inceleme sonucunda evlatlarının evlerinden yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra kamera açısından çıktığını ve bir daha güvenlik kamerası kadrajına girmediğini belirledi.

YENİ MEZUN OLDU, HEMŞİRE OLACAKTI

6 gündür kayıp olan genç hemşirenin ablası Buket Yiğit perişan olduklarını belirterek, "Pamukkale Üniversitesinden yeni mezun oldu. 25 Aralık'ta İstanbul'a Üsküdar'a atandı. İlk görev yeri olacaktı. Ailesinden ayrılacağı için üzgün olduğunu arkadaşlarına sürekli söylüyordu. Aynı zamanda başka şehirde de yaşamak istiyordu. Evden arkadaşlarıma gidiyorum diye çıktı. Kendisinden bir daha haber alamadık. Güvenlik kameralarıyla bir süre takip ediliyor. Aynı günün akşamında telefonla aradık çaldı ama açılmadı. Polise haber ettik. Perişan durumdayız. Her yerde kardeşimi arıyoruz" dedi.
Ayrıca, polis ekipleri ve ailesi genç hemşireyi her yerde aramaya devam ediyor.

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Yeni atanan hemşire 6 gündür kayıp
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