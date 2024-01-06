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Giriş Tarihi: 6.1.2024 13:58 Son Güncelleme: 6.1.2024 14:53

Yeni bir fon vurgunu daha ortaya çıktı Kuyumcu fonu kurdular 500 milyonluk vurgun yaptılar

Türkiye’nin gündemine Fatih Terim Fonu olarak oturan ve aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Bankacı Seçil Erzan’ın ardından aynı yöntemle yeni bir fon vurgunu daha ortaya çıktı. Bursa’da faaliyet gösteren bir kuyumcu, yüksek faiz vaadiyle sisteme kattığı 85 kişiden toplam 500 milyon liralık vurgun yaptı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yeni bir fon vurgunu daha ortaya çıktı Kuyumcu fonu kurdular 500 milyonluk vurgun yaptılar

Orhangazi ilçesinde kuyumculuk yapan A.Ö, çevresindekilerden ve yakınlarından yüksek faiz vaadiyle altın toplamaya başladı. 3 aylık sürelerde altın verenlere faiz olarak bir çeyrek altın sözü verdi. İlk aylarda verdiği sözü tutan A.Ö, sisteme girenlere vaat ettiği çeyrek altınları düzenli olarak teslim etti. Kısa sürede kulaktan kulağa yayılan yüksek faiz geliri söylentisi, İlçe sınırlarını aşarak 4 ilçeye daha yayıldı. Bu sayede A.Ö'nün kurduğu kuyumcu fonuna toplamda 85 kişi katıldı. 85 kişiden 500 Milyon Lira değerinde altın toplayan kuyumcu A.Ö, kısa bir süre önce arkadaşı H.Ş ile birlikte gece saatlerinde geldiği kuyumcu dükkanından tüm altınları toplayarak kayıplara karıştı.

MAĞDURLAR POLİSE KOŞTU

Altın vererek sisteme katılanlar, kuyumcu dükkanının günlerce açılmaması ve A.Ö'ye telefonla ulaşılamaması üzerine endişeye kapıldı. Hemen Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan Emniyet ekipleri, şehir kameralarını inceledi. A.Ö'nün arkadaşı H.Ş ile gece dükkanındaki altınları bir çantaya doldurup İstanbul'a kaçtıkları belirlendi. Savcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada H.Ş gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Gözaltına alınan H.Ş'nin kuyumcu A.Ö'yü Beyoğlu ilçesinde bir ikamete bıraktığı öğrenildi. Yapılan operasyonda, A.Ö ve ikametin sahibi arkadaşı R.E gözaltına alındı. Bursa'nın Orhangazi ilçesine getirilen zanlıların ardından, A.Ö'nün babası S.Ö, ortağı A.F.Ş ve kuyumcu dükkanı çalışanı S.İ olmak üzere toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Savcılık, Kuyumcu A.Ö, babası S.Ö ve ortakları A.F.Ş'nin tüm mal varlığına el konulmasını talep etti. 6 Zanlı haklarında hazırlanan evraklarla birlikte adliyeye sevk edildi.

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Yeni bir fon vurgunu daha ortaya çıktı Kuyumcu fonu kurdular 500 milyonluk vurgun yaptılar
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