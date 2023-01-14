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Giriş Tarihi: 15.1.2023

Yeni bir yüz, yeni bir hayat

Henüz 2 yaşındayken evlerinde çıkan yangında eli, yüzü ve vücudu yandı. Buse 19 yılda 47 ameliyat geçirdi. Yeni bir yüzle yeni bir hayata başlayan Buse, üniversiteden mezun olmak için gün sayıyor

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Yeni bir yüz, yeni bir hayat
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 2002'de dünyaya gelen Akile ve İlhan Kamalı çiftinin ikinci çocukları Buse Kamalı, 2004'te evlerinde elektrik kontağından çıkan yangında alevlerin içinde kaldı. Tamamen küle dönen evden kurtarılan Buse'nin elleri, yüzü ve vücudunun büyük bölümü yandı.



Yangından sonra Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine taşınan Buse'nin ve ailesinin mücadelesi burada başladı. Kamalı çifti, minik Buse'nin ameliyatları için çalmadık kapı, gitmedik hastane bırakmadı. SABAH'ın da haberleriyle destek verdiği aileye kaymakamlık izniyle başlatılan bağış kampanyası sayesinde Türkiye'nin birçok yerinden yardım yağdı. İstanbul, Ankara, ve Antalya'da doku nakli ve bir dizi ameliyat olan Buse, 2 yaşından bu yana 19 yılda tam 47 kez ameliyat masasına yattı.



BURUN KANALLARI AÇILDI
Yapılan doku nakilleri ile yeni bir yüz hayaline daha çok yaklaşan Buse Kamalı, yangında kaybettiği el ve ayak parmaklarından da bir dizi ameliyat oldu. Yanan saçları yeniden ekildi. Son olarak burun ameliyatı olan Buse'nin burun kanalları açıldı. Her ameliyat ve operasyonun ardından yüzü ve vücudu biraz daha eski haline dönen Buse'nin yüzündeki değişimin mutluluğu gözlerine de yansıdı.



MEZUN OLACAK
Yaşadığı büyük felaketin ardından insanlar kendisinden korktuğu için arkadaşlık kuramayan ve zorlu tedavi sürecinde ilk, orta ve lise öğrenimini güçlükle tamamlayan Buse ameliyatlar sonrası adeta yeniden doğdu. Özgüveni yerine gelen Buse, lisenin ardından girdiği üniversite sınavlarını kazandı ve İzmir'e gitti. Özel bir üniversitede işletme bölümünde okuyor. Azmin zaferi dedirten mücadelesiyle herkese örnek olan Buse, haziranda üniversiteden mezun olmak için gün sayıyor.



'ALLAH DEVLETİMİZDEN VE MİLLETİMİZDEN RAZI OLSUN'
Kızını bir an olsun yalnız bırakmayan ve çok zor bir süreç yaşadıklarını anlatan baba İlhan Kamalı, "Her geçen gün kızımız biraz daha iyileşiyor. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun. Bu süreçte bize bağışlarıyla destek veren yardımseverlere teşekkür ediyoruz" dedi.



Buse Kamalı 2 yaşındayken.

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