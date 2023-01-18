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Giriş Tarihi: 19.1.2023

Yeni Cerrahpaşa’da ilk ders

Dilan KAYA Dilan KAYA
Yeni Cerrahpaşa’da ilk ders
Yeni Cerrahpaşa Projesi kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yenilenen amfileri ve eğitim blokları törenle hizmete alındı. Düzenlenen törenlere Rektör Profesör Prof. Dr. Nuri Aydın, Dekan Prof. Dr. M.Sait Gönen, Başhekim Doç. Dr. Emin Köse, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi ve öğretim üyeleri katıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi



Prof. Dr. Hüsrev Hatemi de binadaki okuma salonuna isminin verilmesinden dolayı teşekkürlerini ileterek açılış töreninin yapıldığı Prof. Dr. Celal Öker Amfisi'nde ilk dersi verdi. Bina içerisinde Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eşi Eren Eyüboğlu'nun tedavisi sonrasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağışladığı sanat eseri sergileniyor.

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Yeni Cerrahpaşa’da ilk ders
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