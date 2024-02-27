Yeni doğmuş bebeği cami avlusuna bıraktılar

ŞIRNAK'IN Silopi ilçesinde bir caminin avlusunda yeni doğmuş bir kız bebek bulundu. Yenişehir Mahallesi'nde Ahmed-i Hani Camii avlusunda çanta içerisinde bebek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde yeni doğmuş kız bebeğin soğuktan etkilendiğini belirledi. Bebek, Silopi Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Bebeğin burada yapılan ilk müdahalenin ardından Batman'da özel bir hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.