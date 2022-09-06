Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 85 bin sağlık çalışanı atanacağını, her odaya bir tıbbi sekreter alarak doktorları yükten kurtaracaklarını bildirdi. Koca, yeni dönemin gribinin Kovid olacağını, önümüzdeki kasım ve aralık aylarında yeni bir dalganın gelebileceğini belirterek şunları söyledi:"Kovid'le yaşamayı öğrendik. Günlük vaka sayıları 5-6 binlerin altına kadar indi, hastaneye yatışlar belirgin şekilde düştü. Bazı hastanelerimizde Kovid klinikleri, yoğun bakımları tekrar kapanmaya başladı. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde bu daha da belirginleşecek. Ama bu bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. Kasım-aralık gibi yeniden olabilir. Yeni dönemin gribi artık Kovid. Maymun çiçeğinin bizler için ne endemi ne de pandemi olmayacağını çok net ifade edebiliriz. Şu ana kadar 12 vaka tespit edildi. Maymun çiçeği ancak çok yakın temasla, aynı ortamda uzun süre birlikte kalmakla bulaşabiliyor.BEYAZ reform sonrası şu ana kadar 6 binden fazla hekim kamuya dönmek üzere başvurusunu yaptı. Bunlardan 5 bini uzman hekim. İstanbul'da 1350'yi buldu. Sadece Bayburt ve Gümüşhane'de henüz başvuru olmadı.TOPLAM 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz.