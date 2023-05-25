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Giriş Tarihi: 25.5.2023 14:21

Yeni evlendiği eşini öldüren kadın tutuklandı

Şanlıurfa'da 4 ay önce evlendiği eşi Yasin Demircan'ı (23) tabanca ile öldüren Fatma Demircan (23), tutuklandı.

DHA
Yeni evlendiği eşini öldüren kadın tutuklandı

Olay, 23 Mayıs'ta Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin-Fatma Demircan çifti, iddiaya göre evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Fatma Demircan, evdeki tabanca ile eşini vurdu. Sağlık ekipleri, Yasin Demircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan Fatma Demircan ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Çiftin sosyal medyadan tanışıp, 4 ay önce evlendikleri ancak sık sık kıskançlık nedeniyle tartıştıkları öğrenildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Fatma Demircan ise tutuklandı.

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Yeni evlendiği eşini öldüren kadın tutuklandı
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