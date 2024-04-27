Yeni İYİ Parti Genel Başkanı kim olacak? Meral Akşener sonrası İYİ Parti Genel Başkanı kim oldu, ne zaman belli olacak?

Yeni İYİ Parti Genel Başkanı kim olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ardından İYİ Parti olağanüstü kurultay kararı almıştı. Merakla beklenen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün gerçekleşiyor. Meral Akşener dönemi sona ererken gözler kurultaydan çıkacak kararlara çevrilmiş durumda. Genel başkanlık için Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Günay Kodaz ve Mehmet Tolga Akalın yarışıyor. Peki; Meral Akşener sonrası İYİ Parti Genel Başkanı kim oldu, ne zaman belli olacak?
SON DAKİKA: İYİ PARTİ'DE KURULTAY GÜNÜ!
İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün yapılıyor. Meral Akşener'in yeniden aday olmayacağını açıkladığı kurultayda 4 isim genel başkanlık için yarışıyor.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor.
AKŞENER ADAY DEĞİL
Tekrar aday olmayacağını açıklayan Akşener'in konuşması veda niteliğinde olacak.
İYİ Parti kurultayında 1302 kayıtlı delege oy kullanacak.
SEYİRCİ ALINMADI
Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da gerçekleşecek kongreye seyirci alınmadı. Organizasyon komitesi bu karara ilişkin adaylardan gelen eleştirilere salon kapasitesini işaret ederek yanıt verdi.
Dışarıdan müdahale olduğu iddialarına da "İYİ Parti, bugüne kadar hiçbir makam, merci, kurum veya kuruluşun vesayetine veya müdahalesine müsaade etmemiştir, etmez." cevabı verildi.