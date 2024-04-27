Yeni İYİ Parti Genel Başkanı kim olacak? Meral Akşener sonrası İYİ Parti Genel Başkanı kim oldu, ne zaman belli olacak?

Yeni İYİ Parti Genel Başkanı kim olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ardından İYİ Parti olağanüstü kurultay kararı almıştı. Merakla beklenen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı bugün gerçekleşiyor. Meral Akşener dönemi sona ererken gözler kurultaydan çıkacak kararlara çevrilmiş durumda. Genel başkanlık için Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Günay Kodaz ve Mehmet Tolga Akalın yarışıyor. Peki; Meral Akşener sonrası İYİ Parti Genel Başkanı kim oldu, ne zaman belli olacak?