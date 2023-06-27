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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Yeni kalple ilk bayram

Yeni kalple ilk bayram
Düzce'nın Yığılca ilçesinde yaşayan Muhammet Karatepe'ye henüz 16'sında kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Eylül 2022'de Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırıldı ve organ bekleme listesine alındı. Yoğun bakımda kalbi durdu, günlerce kalp destek cihazı ECMO'ya bağlandı. Çantasıyla yanında taşıyacağı yapay kalp cihazı takıldı. Birkaç ay sonra ölümcül ritim problemleri başlayınca kalp pili takıldı. Karatepe 1 yıl süren ölümle yaşam arasındaki mücadelesinden zaferle çıktı. Tokat'ta iki ay önce yapılan bir organ bağışı sayesinde nakil olarak yeni hayatına kavuştu. Prof. Dr. Kaan Kırali, Muhammet'in "büyük badireler atlatan bir mucize" olduğunu söyledi. Oğlunun yapay kalp çantasını 6 ay boyunca taşımasına yardım eden baba Adem Karatepe ise artık hastane çilesinin bittiğini söyleyerek "Bu bizim en güzel bayramımız olacak" dedi. Muhammet ise "Artık okula geri dönmek istiyorum. Arkadaşlarımın yanında özgürce hareket edebileceğim" diye konuştu. DHA

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Yeni kalple ilk bayram
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