Yeni Kimliklerde Seri No Nerede Yazar? Yeni Kimlikte Seri Numarası Değişiyor Mu, Kaç Hanelidir?

Yeni kimliklerin kullanılması ve alışılması sürecinde nüfus cüzdanından farklılığı olduğunu gören kişiler özellikle yeni kimliklerde seri no nerede yazar diye merak etmekte. Nüfus cüzdanlarının yenilenmesi ile yeni kimliklerde seri no değişiyor mu sorusu internette en sık aranılan ve merak edilen konulardan biri olmuştur. Yeni kimlik seri no öğrenme oldukça kolaydır. Hem yeni kimlik kartlarına alışma hem de yeni kimlikte seri no kaç hane diye öğrenmek için bu yazımızın detaylarını sizin için hazırladık. Merak edilen tüm detayları ile yeni kimlik hakkında bilgiler ve yeni kimlikte seri no nerde öğrenmek için yazımızın devamına geçelim.

Yeni Kimliklerde Seri No Nerede Yazar

Çipli yeni kimlik kartlarında eski nüfus cüzdanlarında olan bilgileri bulmakta bazen zorlanabiliyoruz. Alışma sürecinde olduğumuz yeni kimlik kartlarında en çok merak edilen konu seri no nerede yazar konusu. Yeni kimlik kartlarında seri no yeni çipli kimliğin ön yüzünde, kişinin doğum tarihinin hemen altında yazar. Hemen altında da kimliğinizin geçerlilik tarihi bulunacaktır.

Yeni Kimlikte Seri No Değişiyor Mu?

Eski nüfus cüzdanınızdan yeni kimlik kartınıza geçiş yaptığınız zaman seri no değişir. Seri no diye karşılaştığımız harf ve rakamlardan oluşan numara tamamen kişiye özeldir ve kimlik değiştiği zaman değişir.

Yeni Kimlikte Seri No Kaç Hane

Nüfus cüzdanlarında hemen resmin altında bulunan Seri ve No şeklinde ayrı ayrı yazan iki ayrı kısım yeni kimliklerde "Seri No" olarak tek başına karşımıza çıkar. Yeni kimlerimizde "SERİ NO" 9 hanelidir. Bunun 2 tanesi harf geri kalanı ise rakamlardan oluşur.

Yeni Kimlik Seri No Öğrenme

Seri no yeni kimliklerin ön yüzünde soyadınız, adınız ve doğum tarihinizin altında bulunan harf ve rakamlardan oluşan numaradır. Kimliğinizin ön yüzünden öğrenebileceğiniz gibi bağlı bulunduğunuz nüfus müdürlüklerinden de öğrenebilirsiniz.