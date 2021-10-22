Yeni ölümcül tehlike: H5N6

Koronavirüsle mücadele devam ederken Çin
'de yeni bir salgın tehdidi daha ortaya çıktı. Uzmanlar şimdilik sadece kuşlardan insanlara bulaşan Kuş Gribi
'nin alt tiplerinden biri olan H5N6 virüsünün çok ölümcül olduğunu söylüyor. Virüsün, insandan insana bulaşmanın yolunu bulmasından korkulduğunu belirten Üsküdar Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, "Eğer gerçekleşirse, dilim olacakları söylemeye varmıyor" dedi ve ekledi: "Koronavirüs bitmeden yeni bir virüs salgın tehdidi haberi dolaşıyor. H5N6, 2014'te tanımlandıktan sonra 48 vaka görüldü, vakaların yarısı kaybedildi. İnsanlar için çok ölümcül bir virüs ve şimdilik sadece kuşlardan insanlara bulaşıyor." Yılancıoğlu, "Kovid- 19'dan önce bir grip pandemisi bekleniyordu, koronavirüs biraz sürpriz ve zamansız oldu. Asıl problem şu an milyonlarca kümes hayvanının, tıkış tıkış alanlarda fabrikasyon bir şekilde üretiliyor olması. İnsanları öldürme potansiyeli olan 8 veya daha fazla HxNy virüsü şu an dünyanın çeşitli üretim tesislerinde dolaşıyor ve yeni varyantların oluşumuna olanak veriyor" ifadelerini kullandı.