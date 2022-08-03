2018 yılından bu yana ÖSYM Başkanı olarak görev alan Halis Aygün, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Karar, Resmi gazete üzerinden duyurulurken öte yandan "Yeni ÖSYM Başkanı kim olacak, Halis Aygün görevden alındı mı, kimdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu gelişmeyle beraber detaylar merak ediliyor. Peki, Yeni ÖSYM Başkanı kim olacak, Halis Aygün görevden alındı mı, kimdir? İşte merak edilen tüm bu detaylar...
HALİS AYGÜN GÖREVDEN ALINDI!
Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika gelişmesine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı
Son dakika haberler: ÖSYM Başkanı görevden alındı
HALİS AYGÜN KİMDİR?
Halis Aygün, (d. 1968 Giresun) 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında aynı üniversitede tamamladı. Aygün, doktorasını 1997'de London City University'de tamamladı. 1989-1993 yılları arasında KTÜ, Matematik Bölümü, Topoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Aygün, Kocaeli Üniversitesi'nde 1998'de yardımcı doçent, 2000'de doçent ve 2006 yılında da profesör unvanını aldı.
2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi başkanı olarak göreve getirilmişti. 3 Ağustos bugünün Resmi Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre; Halis Aygün görevden alındı.