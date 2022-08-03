2018 yılından bu yana ÖSYM Başkanı olarak görev alan Halis Aygün, Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Karar, Resmi gazete üzerinden duyurulurken öte yandan "Yeni ÖSYM Başkanı kim olacak, Halis Aygün görevden alındı mı, kimdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu gelişmeyle beraber detaylar merak ediliyor. Peki, Yeni ÖSYM Başkanı kim olacak, Halis Aygün görevden alındı mı, kimdir? İşte merak edilen tüm bu detaylar...