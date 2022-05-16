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Giriş Tarihi: 17.5.2022

Yeni sevgili, eski sevgiliyi öldürdü

Yeni sevgili, eski sevgiliyi öldürdü
İzmir'de, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Alper Akkaş (27), İstanbul'da yaşayan eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı Muzaffer T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Taksiyle 100 kilometre kaçabilen Muzaffer T. polisler tarafından Bayraklı yönüne giderken durdurularak gözaltına alındı.
Yalova'nın Armutlu ilçesindeki ormanlık alanda kuyumcu Ömer Sevgi ile akaryakıt istasyonu sahibi Yaşar Eti ölü bulundu.
Malatya'da, 15 yaşındaki Ö.Ş., tartıştığı babası Mehmet Ş.'yi (43), uyuduktan sonra tabancayla başına 2 el ateş ederek öldürdü.
İstanbul Sarıyer'de, daha önce defalarca psikolojik tedavi gören Hüseyin Arslan (20), yolda yürüyen bekçi Kerem Cebeci'yi öldürüp amcası Sadık Cebeci'yi ağır yaraladıktan sonra, aynı silahla intihar etti.
Adana'da yaşayan 4 çocuk annesi Elif Cihangir (32), 6 ay önce evlendiği TIR şoförü Yücel Cihangir'i (62), para yüzünden çıkan tartışmanın ardından oğlu O.H. (14) ile birlikte öldürdü. Ceyhan ilçesinde de kavga ettiği ağabeyi Latif Aslan'ı (58) tabancayla başından vurarak öldüren Mahmut Aslan (51) aynı silahla intihar etti.
Elazığ'ın Karoçan ilçesinde 6 ay önce kaybolan 3 çocuk annesi Remziye Apaydın'ın (36), otomobiline bindiği Nihat Cav tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cav'ın, Apaydın'ın cesedini poşete sarıp, Yenice köyünde bulunan kendisine ait bahçeye gömdüğü belirlendi.
Konya'nın Kulu ilçesinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrılan Ahmet Ateş (54) arazide ölü bulundu. Ateş'in vücudunda darp izlerine rastlandı.

Ceyhan TORLAK - Tahir ÖZÇELİK - Yunus Emre KAVAK - Mustafa KAYA - Emir SOMER - Ziya RAMOĞLU - Ahmet ÇÖTELİ - Tolga YANIK / SABAH

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Yeni sevgili, eski sevgiliyi öldürdü
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