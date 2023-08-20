Yeni sıcak hava dalgası geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkemizin doğu ve güneydoğu kesimlerinde görülen sıcak hava dalgasının diğer bölgelerde de etkili olacağı tahmininde bulundu. Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları başta olmak üzere birçok sıcak hava dalgasının etkisine giren ülkemizin farklı bölgelerinde yeniden hava sıcaklıkları yükseliş gösterecek. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan hava sıcaklığı etkisini farklı lokasyonlarda da göstermesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.Önümüzdeki günlerde bazı illerimizdeki günlük en yüksek hava sıcaklıklarının şu aralıklarda olacağı tahmin ediliyor: