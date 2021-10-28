Yeni soyadında favori Çakırbeyli ve Alemdar

Edirne
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, bazı vatandaşların e-Devlet üzerinden yaptıkları başvurularında dizi karakterlerinden etkilenip soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istediklerini söyledi. Türkiye
'de binlerce kişinin ad ve soyadını değiştirdiğini dile getiren Bal, "Vatandaşlarımız ad veya soyadında bir yazım hatası, komik, ahlaka aykırı bir ismi varsa bunun değişmesi için başvurabiliyor. Daha önce bunun için gelip dilekçe vermeleri gerekiyordu, şimdi e-Devlet'e açılan bir hizmetimizle, vatandaşlarımız müdürlüğe gelmeden e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Bu uygulamayla mahkemelerin iş yükünü azalttık.
Dizi karakterlerinden etkilenip "Alemdar" ve "Çakırbeyli" soy isimlerini almak isteyenler çok oluyor. Tabii bu da komisyon değerlendirmesinden sonra verilebiliyor" dedi. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizideki Hızır Çakırbeyli
karakterini Oktay Kaynarca
canlandırıyor. Bir dönem yayınlanan Kurtlar Vadisi
dizisindeki Polat Alemdar
karakterini ise Necati Şaşmaz
canlandırmıştı.