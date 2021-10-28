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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Yeni soyadında favori Çakırbeyli ve Alemdar

AA
Yeni soyadında favori Çakırbeyli ve Alemdar
Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal, bazı vatandaşların e-Devlet üzerinden yaptıkları başvurularında dizi karakterlerinden etkilenip soyadlarını "Alemdar" ve "Çakırbeyli" yapmak istediklerini söyledi. Türkiye'de binlerce kişinin ad ve soyadını değiştirdiğini dile getiren Bal, "Vatandaşlarımız ad veya soyadında bir yazım hatası, komik, ahlaka aykırı bir ismi varsa bunun değişmesi için başvurabiliyor. Daha önce bunun için gelip dilekçe vermeleri gerekiyordu, şimdi e-Devlet'e açılan bir hizmetimizle, vatandaşlarımız müdürlüğe gelmeden e-Devlet üzerinden başvurularını yapabiliyorlar. Bu uygulamayla mahkemelerin iş yükünü azalttık.

Dizi karakterlerinden etkilenip "Alemdar" ve "Çakırbeyli" soy isimlerini almak isteyenler çok oluyor. Tabii bu da komisyon değerlendirmesinden sonra verilebiliyor" dedi. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı dizideki Hızır Çakırbeyli karakterini Oktay Kaynarca canlandırıyor. Bir dönem yayınlanan Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar karakterini ise Necati Şaşmaz canlandırmıştı.
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Yeni soyadında favori Çakırbeyli ve Alemdar
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