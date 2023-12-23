Yeni yıla iddialı girin

Yeni yılı karşılarken hem sezonun gözde parçalarından birini giymek hem de bütçenize zarar vermemek mi istiyorsunuz... Bir yandan tek gece giyip sonra da dolabınızda bekleyecek bir parçaya sahip olmanın artık doğaya da sürdürülebilir moda kavramına da karşı olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte tam da bu nedenle bu özel geceyi karşılamak için neden siz de kıyafet kiralamayı düşünmeyesiniz ki. Üstelik pek çok ünlü isim de çoktan bu tarz platformları özel geceleri ve davetleri için tercih ediyor. Kıyafet kiralama sektöründe son dönemde öne çıkan markalardan biri hiç kuşkusuz Rentony...Rentony kurucu ortaklarından stil danışmanı Yasemin Eke de bu konuyla ilgili olarak "Mesleğinde başarılı ve güçlü bir kadınların markamızı tercih etmesi, kiralama sektörüne ayak uydurması ve sevmesi bizim için çok anlamlı. Hem showroom'da hem internet sitemizde stilinize ilham veren ünlü isimlerin tercihlerini yakından inceleyebilirsiniz. Stil danışmanlarının seçtiği farklı parçalar arasından beğendiklerinizi seçip kiralama imkanı tanıyan Rentony'de ünlü markaların kiralama fiyatları 600-bin 800 TL arasında değişiyor. Böyle uygun bir fiyata siz de yeni yılı iddialı bir parçayla karşılayabilirsiniz" diye konuşuyor.Yılbaşı akşamı abartılı kıyafetler ve abartılı saç ve makyajdan uzak durmakta fayda var. Ne de olsa fotoğraf arşivlerimizde sürekli olarak karşınıza çıkacak olan bu görüntü yıllar sonra pek de hoşunuza gitmeyecek.Seçimlerinizde dekoltenin sadece tek bir yerde olmasına özen gösterin.- Aksesuvar seçiminizde her şeyi aynı anda takmak yerine, yaka ve saç modelinize göre bir küpe veya kolye, kollarınız açıktaysa bilekliklerle tamamlayabilirsiniz.