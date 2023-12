Yeni yıla şık girme rehberi

Yepyeni bir yıl kapımızda... Pandemi sonrası sevdiklerimizle birlikte normal bir yılbaşını ilk kez 2022 yılında kutlamıştık. Ondan sonraki yıl yani sonlarına yaklaştığımız 2023 yılı bizim için oldukça farklı ve her duyguyu bir anda yaşadığımız bir yıl oldu. Zorlansak da, üzücü anlar yaşasak da 2023 yılıyla birlikte tüm yaşadıklarımızdan ders çıkarıp yeni yılı bu şekilde karşılamanın zamanı şu an... 2024'ün güzelliklerle geleceğine dair ümitlerimizi korumamız gereken ve bu yepyeni yıla heyecanla girmemiz gereken bir dönemdeyiz... Tam da bu nedenle her bir anın tadını çıkararak ve keyifle adım atın yeni yıla... İşte biz de bunu yapabilmeniz için size modanın büyüsünden yararlanın demek için buradayız... Her vücut tipine, her bütçeye ve katılacağınız her davet türüne göre öneriler hazırladık. Keyifle okuyun...İddialı parçaları seviyor ve fiziğinize güveniyorsanız işte rahatlıkla bu iki rengi kullanacağınız bir akşam. Abartabildiğiniz kadar abartın. Ama bunu yaparken aksesuvar uyumuna dikkat ederek yapın. Gold detaylı hatta tamamen gold bir elbise giymek demek üzerinizdeki vurucu parçanın bu elbise olması anlamına geliyor. Yani geri kalan her şeyi minimal tutmanız gerekiyor. En küçük bir detayı abartırsanız bile ortaya korkunç rüküş bir görünüm çıkar. Tabii ki aynı şey silver bir elbise ya da tulum seçtiğinizde de söz konusu... Ayakkabınızdan elinizdeki clutch'a kadar her detaya dikkat ederek böyle bir rengi tercih etmeye özen gösterin.Kırmızı benim de oldukça sevdiğim renklerden biri... Ama eğer kumaş iyi değilse, kalıp vücudunuza uygun değilse ve aksesuvarları doğru seçemediyseniz ne yazık ki dünyanın en rüküş insanı olmanız olası... İlla ki kırmızı giyecekseniz "Aaa yılbaşına kırmızı elbiselerle girilir" diyenlerdenseniz ne olur iyi kumaşlı ve kalıplı bir elbise seçin öncelikli olarak. Kına gecesine gidermiş gibi görünmemek için ilk olarak sade aksesuvarlara yönelin. Ve tabii ki ayakkabıçanta ikilisine özen gösterin. Nude tonlar emin olun kırmızı elbisenizin şık ve elegan bir havaya bürünmesini sağlayacak.Tüm dünyanın bu kadar zorlandığı bir dönemin ardından şatafatlı, her şeyin popüler olması çok normal... Saint Laurent'e de, küçük bir butiğe de baktığınızda bu kadar çok payetli modelin gözünüze çarpmasının nedeni de tam olarak bu. Gelelim payet konusuna... İddialı, şık ve seksi görünmenizi sağlayacağı gibi basit, özensiz ve kilolu görünmenize de neden olur payetler... Siyah küçük pullu düz bir elbise herkese yakışabilir ve en risksiz pullu modeldir. Ama özellikle pantolon giyiyorsanız pullu her şeyin sizi daha kilolu göstereceğini de göz önüne alın. Açık renkli pullu modeller seçmek istiyorsanız da lütfen fiziğinizden emin olun... Ve tabii ki pullarla süslü her ne giyerseniz giyin, aksesuvarları daha sınırlı kullanmaya özen gösterin."Tamam yeni yıl geldi, kendimizi sahnelerden fırlamış bir şarkıcı gibi hissetmek istiyoruz, bunu da hakediyoruz" diyorsanız kesinlikle otrişli parçalara yönelin. Ben tabii ki aldığınız her parçanın uzun soluklu olarak kullanılmasını tercih ederim. Bu yüzden bu tarz parçaların siyah renkli olanlarını tercih edin derim. Bunları bir de kristal taşlarla süslü aksesuvarlarla kombinleyin derim ben.Ben 2022'ye girerken yumuşacık kadife bir elbise giyeceğim. Hatta geçen sene de yine kadife bir elbise giymiştim diyeyim size... Kadifenin masum, iddialı ve büyülü hali bence tam olarak yılın son gününe uygun. Bu kumaşın büyülü havası, uygun aksesuvarlarla bir araya geldiği zaman emin olun ortaya muhteşem bir görüntü çıkıyor. Bu sezon zaten bu kumaşın oldukça popüler olması nedeniyle her fiyat skalasına göre emin olun sayısız kadife elbise de mevcut mağazalarda...Umarım gerçekten de ipeklere ulaşma şansınız olur. Çünkü ne yazık ki şu an moda piyasası içinde ipek görünümlü ancak polyester içerikli bir parçaya ulaşma şansınız daha fazla... Eğer ipek bir parçaya rast gelirseniz dolabınıza ekleyin. Asla demode olmayacak bu tarz bir parça için ne kadar bütçe ayırırsanız ayırın emin olun doğru yatırım oluyor. Ve ipek elbise eğer vücut hatlarınız da müsaitse emin olun çok seksi ve kadınsı görünmenizi sağlayacak."Şu an bütçem ne yazık ki yeni yıl için baştan ayağa yeni kıyafetler almak için uygun değil" diyenler var eminim aramızda. Hiç sorun yok... En sade siyah bir elbise bile, güzel bir yılbaşı kutlaması için minik detaylarla çok şık bir hale getirilebilir. Bunu lütfen unutmayın. Vücudunuzu iyi gösterecek bir siyah elbise ya da pantolon gömlek giydikten sonra yapmanız gereken tek şey aksesuvarların gücünden yararlanmak. İddialı taşlarla süslü bir taç ya da gold detaylara sahip bir kemer günlük hayatınızda giydiğiniz o kıyafeti bile bir anda başka bir havaya büründürür. Eli Peacock, Gaios, Sibi oldukça iddialı taç ve saç aksesuvar modelleriyle hepimizin kalbini çalmış durumda... Ama emin olun Koton, Defacto ve Lc Waikiki'de de hem iddialı saç aksesuvarları hem de kemerler bulabilirsiniz. "İkisi de benlik değil" diyorsanız iddialı bol pırıltılı bir küpe, arkadan toplanmış saçlar ve kırmızı ruj ile emin olun yeni yıla hazırsınız...