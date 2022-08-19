Haberler Yaşam Haberleri Yeni Yusufeli’nde taşınma heyecanı
Giriş Tarihi: 20.8.2022

Yeni Yusufeli’nde taşınma heyecanı

Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı’nın suları altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerine taşınma süreci başladı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Yeni Yusufeli’nde taşınma heyecanı
ARTVIN'DEKİ Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nda yakında su tutulmaya başlanacak. Yusufeli merkeziyle köylerdeki yaklaşık 5 bin konut, 270 işyeriyle 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak. İlçenin yeni yerleşim yerine taşınması kapsamında, Yansıtıcılar mevkiinde 3 ayrı bölgede, 10 etap halinde sürdürülen yeni yerleşim yerindeki altyapı çalışmalarıyla hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilk ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları tamamlandı. 7 farklı köyde yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi inşa edildi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yer değiştiren ve 7'nci kez taşınacak olan Yusufeli'nin ilçe merkezi ve köylerinde taşınma işlemi başladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef 17. yarışmacı kim oldu, yarışmayı kim kazandı? 19 Ağustos Masterchef ana kadroya giren isim ve önlüğün sahibi belli oldu!
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Bir ilk olacak: Okullara gönderilmeye başlandı
Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz rezervleri ve Borsa İstanbul açıklaması
Son dakika: Başkan Erdoğan tarih vererek duyurdu! Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni hamle
Kılıçdaroğlu'ndan İngiliz medyasına tepki çeken S-400 açıklaması: Neden aldınız, kime karşı kullanacaksınız?
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak 2022 ? ÖSYM ile YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Son dakika: Rusya'dan flaş 'Zaporijya Nükleer Santrali' açıklaması! Putin'den "felaket" uyarısı
KYK burs ve yurt başvuruları tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 KYK başvuruları ne zaman başlayacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok...
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 20 Ağustos: Bugün evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Yusufeli’nde taşınma heyecanı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA