Yeni Yusufeli’nde taşınma heyecanı

ARTVIN'DEKİ Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı'nda yakında su tutulmaya başlanacak. Yusufeli merkeziyle köylerdeki yaklaşık 5 bin konut, 270 işyeriyle 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak. İlçenin yeni yerleşim yerine taşınması kapsamında, Yansıtıcılar mevkiinde 3 ayrı bölgede, 10 etap halinde sürdürülen yeni yerleşim yerindeki altyapı çalışmalarıyla hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilk ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları tamamlandı. 7 farklı köyde yöresel mimaride, 2'şer katlı modern evler yapıldı. Toplam 520 köy evi inşa edildi. 152 yıllık tarihinde 6 kez yer değiştiren ve 7'nci kez taşınacak olan Yusufeli'nin ilçe merkezi ve köylerinde taşınma işlemi başladı.