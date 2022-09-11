Yenibosna’da tehlikeli yolculuk kötü bitti! Tutunduğu araçtan böyle düştü

Olay, Yenibosna Kuleli'de bir düğün konvoyunda gerçekleşti. Konvoy esnasında bulunduğu araçtan inen bir şahıs başka bir aracın üzerine tutunarak tehlikeli bir şekilde yolculuk yapmaya başladı. Tutunduğu araçta dengesini kaybeden şahıs yere düştü. O anlar vatandaş kamerasına anbean yansıdı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Tutunduğu araçtan tehlikeli bir şekilde düşen şahıs yola savruldu. Arkadan başka bir aracın gelmemesi ile olası bir faciadan dönüldü. Yere düşen şahıs çevredekilerin çığlıkları eşliğinde hiçbir şey olmamış gibi başka bir araca binerek yoluna devam etti.