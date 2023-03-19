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Giriş Tarihi: 20.3.2023

Yeniden Hayat Lokantası’nda 12 bin depremzedeye yemek

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yeniden Hayat Lokantası’nda 12 bin depremzedeye yemek
Türkiye'nin en ünlü şeflerinden Ömür Akkor ve arkadaşları, depremin vurduğu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde açtıkları "Yeniden Hayat Lokantası"nda, günde 12 bin depremzedeye lüks düzeyde ücretsiz yemek veriyor. Lokantada depremzedeler için çeşit çeşit hazırlanan yemeklerin yanı sıra, kahve, tatlı ve pasta ikramları da yapılıyor. Akkor, "Depremin ikinci günü geldik. İlk 3-4 gün elimizden ne geliyorsa yaptık. Ardından burayı açtık. Yeniden Hayat Lokantasında 40'ı depo ve lojistik dağıtımda, 60'ı da restoran kısmında olmak üzere 100 gönüllü, gece-gündüz çalışıyor. İlk günlerde 2 bin 500 kişilik yemek çıkarken, bugün 12 bine ulaştık. Bizim burada olmamız, depremzedeleri rahatlatıyor" dedi.

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Yeniden Hayat Lokantası’nda 12 bin depremzedeye yemek
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