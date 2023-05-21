‘Yeniden kaçma ihtimalleri var’

Ankara Üniversitesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na yönelik 2002'deki silahlı suikasta ilişkin önceki görülen davada aralarında tetikçi olduğu iddia edilen eski yüzbaşı Tarkan Mumcuoğlu, tetikçi olmayabileceği, diğer 5 tutuklu sanık ise asıl fail tespit edilmediği için serbest bırakıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararına yönelik itirazda bulundu. Dilekçede Levent Göktaş'ın soruşturma aşamasında yurtdışına kaçtığı, gittiği ülkede sığınma talep ettiği, Nuri Gökhan Bozkır'ın da yurtdışındayken kırmızı bültenle yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği anlatıldı. Bu nedenle Göktaş ve Bozkır'ın yeniden firar edebileceği, sanıkların, beyanı alınmamış tanıklara baskı yapabilecekleri, toplanmamış delilleri karartabilecekleri ifade edildi. Dilekçede, isnat edilen suçun cezasının üst sınırı ve hukuki durumları dikkate alındığında tahliyelerinin ölçülü olmadığı gerekçesiyle yeniden tutuklanmaları talep edildi.