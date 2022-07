‘Yeniden kapanma olmayacak’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarına karşın ciddi bir hastane yükünün olmadığını belirtti. Vatandaşı aşı olmaya davet eden Bakan Koca, yerli aşının oldukça etkili olduğunu belirterek, "Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın Turkovac aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz" dedi.Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında soruları yanıtladı. Koca, "Vaka sayısının artışı ile birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Riskli vatandaşlara maske uyarısı yapan Bakan Koca, "Vatandaşlarımızın bu dönemde hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olan vatandaşlarımızın aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsiyoruz. Kalabalık ortamlarda maske takılmasını da ısrarla öneriyoruz" diye konuştu.Bakana Koca, sözlerine şöyle devam etti:"Riskli olan kişilerin eğer bir belirti varsa erken dönemde testlerini yaptırıp, pozitifse o durumda ek hastalığı varsa ilaca başlama durumu söz konusu olabilir. Elimizde ilacımız var, aşımız var. Kovid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek. Bir influenza gibi düşünün. Zaten son dönemde de belirtileri grip benzeri seyrediyor. Ek hastalığı olanlarda bu belirtiler hastaneye yatışa kadar giden sonuçlara sebep olabiliyor. Onun için daha dikkatli olmalıyız."Turkovac aşısının oldukça etkili olduğunu belirten Bakan Koca, "Vatandaşlarımızın Turkovac aşısını önemsemelerini isterim. Bu pandemide bizim elde ettiğimiz bir kazanım olduğunu görüyoruz. Yeni yoğun bakımların açılması söz konusu değil. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar da olmayacak. Ama tedbirlere devam."Son haftalarda Kovid-19 vakaları Avrupa genelindeartışa geçerken, yaz boyunca kıtagenelinde yüksek vaka artışları yaşanacağıuyarısı yapıldı. Kovid-19'un hızlı yayılanalt varyantlarından BA.4 ve BA.5'in etkigöstermesi, test sayılarının azalması ve virüsekarşı tedbirlerin kaldırılması, Avrupa genelindeson 5 haftadır vaka artış oranlarında yükselmeyesebep oluyor. Son bir haftada İtalya'daKovid-19 kaynaklı can kayıplarında birönceki haftaya göre yüzde 46'lık artışgörülürken Almanya'da ölümleryüzde 15 arttı.